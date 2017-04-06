تجدد الجدل بشأن البطاقة الخضراء “غرين كارد” للوافدين في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قوبلت وثيقة غير رسمية تم تداولها اليوم الخميس في السعودية على نطاق واسع، برفض شديد من السعوديين الغاضبين من مشروع حكومي يتضمن منح الوافدين الأجانب بطاقة خضراء تتيح لهم تسهيلات في الإقامة والعمل والتنقل فيما يعرف ببطاقة “الجرين كارد” التي كشفت عنها المملكة العام الماضي.

وعاد الجدل حول المشروع الحكومي الذي توقف الحديث عنه منذ العام الماضي، إلى صدارة اهتمامات السعوديين مجدداً، بعد أن تم تداول وثيقة أشيع أنها تحوي تفاصيل جديدة عن البطاقة الخضراء (غرين كارد)، وقرب صدورها بشكل رسمي.

وتتضمن الوثيقة منح حاملي البطاقة الخضراء، 14 ميزة مقابل رسوم سنوية تبلغ 14 ألف ريال سعودي؛ بينها السماح بامتلاك العقار، وامتلاك أعمال تجارية، إضافة إلى التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية، والحصول على تأمين ضد التعطل عن العمل، إلى جانب حصول حامل البطاقة على معاش تقاعدي.

ويشهد موقع “تويتر” الذي يجمع أكبر عدد من المغردين السعوديين، نقاشاً جاداً حول المشروع رغم عدم وجود أي مؤشر حقيقي عن قرب تطبيقه، وامتناع الجهات الرسمية عن التعليق على الجدل الواسع حوله، وتأكيد أو نفي صحة الوثيقة المتداولة.

وتشارك نخب ثقافية ودينية وكتاب وإعلاميون سعوديون في النقاش الذي يغلب عليه الرفض الكامل للمشروع والغضب من تركيز الاهتمام على الوافدين الأجانب بينما يواجه السعوديون شبح البطالة وعدم القدرة على امتلاك المنازل.

وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في أبريل/نيسان من العام الماضي عن نية السعودية تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي (الغرين كارد أو البطاقة الخضراء)، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي غير أنه لا يسمح لحامليه الحصول على الجنسية السعودية بتاتاً.

وفي ظل غياب التوضيحات عن المشروع الجديد، لجأ السعوديون إلى المشروع الأصلي المطبق منذ سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتضمن السفر بحرية تامة لحاملي الجرين كارد من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مواطنين دائمين على أرض الولايات المتحدة ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات.

كما يستطيع الحاصلون على البطاقة أن يكونوا وكلاء ومستضيفين لأقاربهم الذين يسعون للحصول على تأشيرة الهجرة، وبعد ذلك يمكن لحاملي البطاقة التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم الذي ولدوا فيه، وتعتبر البطاقات سارية المفعول مدى الحياة.

ويبني السعوديون المعارضون للمشروع، آراءهم على التفسير الأمريكي للبطاقة الخضراء، وهو ما يعتبرونه توطيناً للوافدين الأجانب وإخلالاً بالتركيبة السكانية لبلادهم التي يقيم فيها الآن نحو 10 ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.

وإذا ما كانت الوثيقة المسربة لمشروع البطاقة الخضراء صحيحة، فإنها لن تمنح الوافدين الأجانب كثيرا من المزايا الممنوحة لحامليها في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن كثيرا من السعوديين يعارضون المشروع بغض النظر عن تفاصيله طالما أنه يقدم تسهيلات للوافدين الأجانب الذين يرون أنهم سبب رئيس لانتشار البطالة بين السعوديين.

ويقول فريق آخر، إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قال بصراحة إنه مشروع الغرين كارد السعودي سيدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً، ما يجعل منه مغايراً للنسخة الأمريكية المجانية.

وانتشر على موقع “تويتر” وسم” #الشعب_ضد_البطاقه_الخضراء” الذي يحاول من خلاله السعوديون البحث عن تفسير مطمئن للمشروع السعودي الجديد.