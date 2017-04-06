السعودية.. “حساب المواطن” يوضح آلية إبلاغ مستحقي الدعم

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تنظر اللجنة الوزارية العليا الخاصة بوضع سياسات برنامج “حساب المواطن“، في البيانات المرفوعة لها لإعداد السياسات العامة للبرنامج وآلية الاستحقاق، وذلك قبل رفعها للمقام السامي في مايو المقبل.

ويترقب ملايين السعوديين الذين سجلوا في حساب المواطن، السياسات التي سيتبعها البرنامج والتي ستحدد الفئات المستحقة للدعم، ومعايير تحديد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.

وبحسب مصدر مسؤول تحدث لصحيفة “المدينة” فإنه سيتم إبلاغ المواطنين المستحقين للدعم عبر رسائل نصية على جوالاتهم، أو عبر حساباتهم بالموقع الإلكتروني للبرنامج.

مؤكداً أنه لن يتم نشر أسماء المستحقين عبر وسائل الإعلام حفاظاً على خصوصياتهم.

وأوضح أن الرؤية التي وضعتها الدولة لمستقبل برنامج “حساب المواطن” تتجه لاعتماده كمنصة أو بوابة واحدة يتم من خلالها تقديم المساعدات كافة، والإعانات الحكومية المقدمة للمواطن كمعاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.

وبث البرنامج أخيرا رسائل SMS للمسجلين جاء فيها “أخي المواطن أختي المواطنة، برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني، أُنشئ لحماية الأُسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية المعلنة ببرنامج التوازن المالي”.