بالفيديو.. هكذا خاطب الأمير محمد بن سلمان مشائخ القبائل اليمنية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

استقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأربعاء في الديوان الملكي، كبار مشايخ القبائل اليمنية، التي تسعى الممكلة لتوحيد جهودهم في إطار مساعي الحسم العسكري في اليمن.

وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا الاجتماع موجها كلامه لشيوخ القبائل اليمنية: ” أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس بعمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي أن يستنفر لما يحدث في اليمن، وانقلبت الطاولة في السنة ونصف السنة الأخيرة، ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ”.

وأضاف: ” رجال اليمن ليسوا في حاجة لمساعدة أشقائهم، فهم إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو ولن يقفوا حتى يكونوا في عقر دار العدو، لكن لا نستطيع نحن إخوانكم في السعودية ودول الخليج العربي ومصر والسودان والأردن والمغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أن نرى استنفارا ووقفة للرجل اليمني دون أن نكون بجانبه، ونحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق، وكما سنكون في المستقبل”.

واختتم ولي ولي العهد كلمته قائلا: ” وبحول الله وقدرته وعزيمة الرجال أمثالكم فكل عدو مدحور في اليمن وفي كل مكان آخر، أنا لي الشرف أن أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية، شرف لي وأعتز أن أكون اليوم بينكم وأعمل معكم”.