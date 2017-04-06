كشف ملابسات حفل زفاف رقص فيه رجال وسط نساء في السعودية (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

بعد الجدل والانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بانتشار مقطع فيديو لإحدى حفلات الزفاف بمدينة سكاكا السعودية، حيث رقص الرجال أمام النساء، أوضح صاحب قاعة الأفراح أن الفيديو تم تصويره قبل حضور المدعوات.

وأشار صاحب القاعة وفقا لـ “سبق” أن العريس اصطحب الفرقة الفنية وتوجه إلى قاعة النساء من خلال غرفة العروسين الخارجية٬ مشيرا إلى أن دخوله للقاعة كان بهدف التقاط الصور التذكارية٬ حيث حدث ذلك خلال فترة ما قبل حضور النساء المدعوات لحفل الزواج٬ وهي الفترة التي تكون ما بين المغرب والعشاء.

وأضاف أن الحاضرات في مقطع الفيديو هن صاحبات الزوجة وبنات صغيرات في السن فقط، مؤكدا أن العريس وقع قبل شهرين من الزواج على الشروط التي وضعتها الشرطة والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.