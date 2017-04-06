بعدما اتهمته بحبسها.. سعودية بريطانية تسقط دعوى ضد والدها

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

أسقطت شابة سعودية بريطانية دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد والدها، بعد أن اتهمته بحبسها في قفص بالمملكة العربية السعودية لأنها قبّلت شاباً، وأعلنت الفتاة “حبّها واحترامها” لأبيها.

وكانت أمينة الجفري 21 عاماً قد التقطت صورة لنفسها وهي محتجزة داخل قضبان معدني في منزل والدها، واتهمته بخنقها وتجويعها وحبسها وعدم السماح لها بالذهاب إلى المرحاض.

وبناء على ذلك، باشرت العام الماضي اتخاذ إجراءات قانونية ضد والدها محمد، لكنها راسلت قاضي المحكمة العليا في سبتمبر الماضي عبر البريد الإلكتروني طالبة منه إسقاط الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها.

وفي البداية، رفض قاضي محكمة الأسرة العليا هولمان طلبها، قائلا: “لا يمكننا التخلّي عنها”، لكنه وافق مؤخرا على إغلاق القضية لأجل لم شمل الأسرة.

وفي بيان صادر عن محاميها تمت قراءته في جلسة علنية، قالت الآنسة أمينة إنها تحب والدها وتثق فيه، وتقبل تأكيداته بأنها حرّة في العودة إلى المملكة المتحدة إذا رغبت في ذلك.

وقال القاضي إنه: “مسرور جدًا بأنه تم حلّ هذه القضية المحزنة والمثيرة للجدل بهذه الطريقة”.

وقد انتقلت أمينة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والسعودية مع عائلتها من بريطانيا إلى السعودية قبل أربع سنوات.

وبعد ذلك، رفعت أمينة دعواها القضائية في إنجلترا، وقالت فيها إنّ والدها الأكاديمي السعودي البالغ من العمر 60 عاما حبسها في شقّة كما لو كانت محبوسة في قفص.

وقد أمَرَ القاضي في وقت سابق والدها بأن يُعيدها إلى المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن الآنسة أمينة الجفري مواطنة بريطانية في خطر، وأنها خارج البلاد وتحتاج إلى الحماية.

لكن ماركوس سكوت ماندرسون محامي السيد الجفري قال إن كل ما أراده الوالد كان الأفضل لأمينة.

وأخبرت آن ماري هتشينسون محامية الآنسة أمينة القاضي بأن الشابة لم تسحب الادعاءات التي رفعتها، لكنها أرادت إنهاء القضية وإبعاد الصحافة عنها، بعد أن تفهّم والدها الوضع وتصالحت معه.

وبحسب مصادر قريبة من الشابة تريد أمينة الآن استكمال دراستها في السعودية، وتأمل أن تذهب إلى الجامعة في إنجلترا لاستكمال دراستها بعد ذلك.

وعند إنهاء الإجراءات، قدّم والدها تعهّدا في المحكمة بعدم منع ابنته من العمل أو الدراسة أو من مواصلة حياتها المهنية والتعليمية بالإضافة إلى أنه سيتيح لها حرية استخدام هاتفها وحاسوبها الشخصي وحرية الزواج إذا رغبت في ذلك.

وعلّق القاضي قائلا: “أنا مسرور جدا لهذا التحسّن الكبير في العلاقة بين أمينة ووالدها حيث تفهّم الاثنان الوضع ليمضيا قدما”.

وأضاف بأن إجراءات المحكمة كانت “مجدية”، لأن أمينة نفسها أوضحت أنها بدونها لم تكن لتتمتع بالحرية التي تتمتع بها الآن.

وقالت محاميتها: “أوضحت أمينة أنها لم تكن لتتمتع بحريتها الحالية من دون تلك الإجراءات، وهذا لا يستند فقط إلى ما حققته المحكمة لها، لكن بسبب مصالحتها مع والدها وتحسّن علاقتهما”.

وأرادت الآنسة أمينة أن تشكر المحكمة والسفارة البريطانية وموظفي القنصلية في السعودية على مساعدتها.

وقالت السيدة هتشينسون في بيانها إنه بعد أخذ المشورة القانونية، أرادت الآنسة أمينة إنهاء تلك الإجراءات على أساس أنها تثق في والدها وأنه سيواصل الامتثال لتك الضمانات التي قدّمها للمحكمة، والأهم من ذلك التزامه بالضمانات التي قدّمها لابنته نفسها.

وقال القاضي إنه يتمنى أن تعيش أمينة مع والدها وأسرتها حياة سعيدة.