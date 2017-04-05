للمرة الأولى.. الخطوط السعودية تسير 33 رحلة عمرة من مصر في يوم واحد

المصدر: عبد الخالق خليفة - إرم نيوز

حققت الخطوط الجوية السعودية، رقما قياسيًا أمس الأربعاء، بتنظيم 33 رحلة طيران بين القاهرة والمملكة، نقلت حوالي 9103 ركاب معظمهم من المعتمرين.

وقال مصدر في مطار القاهرة، إن “الخطوط الجوية السعودية نظمت 33 رحلة طيران دولية، إلى كل مطارات المملكة نقلت هذا العدد الكبير من الركاب”.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه “جرى التنسيق بين الخطوط الجوية السعودية وشركة ميناء القاهرة وشرطة المطار، لتيسير الإجراءات على الركاب داخل صالة السفر”.

يذكر أن مطار القاهرة كان قد استعد لموسم عمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان، عبر العديد من الإجراءات التي تعمل على تحقيق المزيد من الراحة للركاب والمعتمرين.