هل تلجأ عائلتان سعوديتان إلى القضاء بعد انتشار فيديو الرقص المختلط؟

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أمس الأربعاء، تفاعلاً لافتاً مع مقطع فيديو لحفلة زفاف خاصة قيل إنها في مدينة سكاكا السعودية، وسط توقعات بقيام عائلتي العروسين بمقاضاة مسرب الفيديو إضافة إلى مقاضاة المدونين المسيئين لهما.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال والنساء يرقصون سوياً داخل قاعة أفراح، ويقول مغردون سعوديون إنهم من عائلتي العريس والعروس الذي اجتمعوا في القاعة بعد مغادرة باقي المدعوين.

وتقام الأعراس في السعودية بشكل منفصل بين الرجال والنساء من خلال إقامة الحفلة في قاعتين، وشكل وجود الرجال والنساء سوياً في مقطع الفيديو وأداؤهم لرقصات سعودية شعبية مشهداً غير معتاد في المملكة المحافظة.

وتصدر الحديث عن العرس المختلط، اهتمامات المغردين السعوديين على موقع “تويتر” على حساب أي قضايا أخرى، وظل الوسم”#رجال_يرقصون_في_صالة_للنساء” في صدارة “الترند” السعودي (قائمة أكثر الوسوم تفاعلاً) طوال أمس الأربعاء.

وحملت تغريدات كثير من السعوديين، انتقادات لاذعة لكل المشاركين في الرقص داخل القاعة، قد يصنف بعضها كإساءة وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية المطبق في السعودية بشكل صارم.

وإضافة إلى أن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكاً لخصوصية العائلتين، فإن التعليقات المسيئة من قبل عدد من السعوديين الذين كتبوا بأسمائهم الصريحة، قد ينتهي عند القضاء.

ولحد الآن، لم يتضح بعد مكان العرس بالضبط وهوية أصحابه، وسط توقعات بظهورهم على الساحة مجدداً للدفاع عن أنفسهم، ومقاضاة مصور الفيديو على الأقل، الذي توضح طريقة تصويره أنه صور بشكل سري قبل أن يقوم بنشر المقطع الذي أثار الجدل.