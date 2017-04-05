فيديو لبيع “تيس” و”عنزة” بـ 100 ألف دولار في السعودية.. وهذا مبلغ زهيد مقارنة بالصفقة الأشهر

المصدر: الرياض – إرم نيوز

اشترى مواطن سعودي خلال مزاد علني في مهرجان لمربي الماعز الحجازي بمكة المكرمة “تيساً” وعنزة (جفرة) ب 365 ألف ريال (نحو 100 ألف دولار أمريكي).

وأظهر مقطع فيديو متداول للمزايدة التي تمت على التيس والجفرة، أن السعر النهائي للتيس، الذي يدعى “شوك البرشومي ولد العنب”، وصل إلى 180 ألف ريال، فيما دفع مشتري الجفرة، وتدعى مطرة بنت الهيل، مبلغ 185 ألف ريال.

يذكر أن ديكًا بيع، أمس الاثنين، في مزاد مكة أيضا بمبلغ 10 آلاف ريال.

وهذه الأرقام تبقى زهيدة ولا تذكر مقارنة مع الصفقة الأشهر حين اشترى مربي ماشية سعودي من أحد تجار الماشية المعروفين “تيساً” بسعر 13 مليون ريال.