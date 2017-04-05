نهاية مأساوية لشاب في السعودية بعد تلقيه حكمًا بخلعه من زوجته

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تسببت صدمة في وفاة شاب ثلاثيني في عسير بالسعودية قبل 5 أيام، إثر صدور حكم من محكمة الأحوال الشخصية بخلعه من زوجته، بعد رفضه تطليقها.

وسبق أن رفعت زوجة الشاب، دعوى خلع ضد زوجها رغبة في الإنجاب بعد رفضه طلبها بالطلاق، وأيدت المحكمة طلب الزوجة، إلا أن الشاب تلقى الخبر بصدمة شديدة جعلته يعتزل الناس. بحسب “العربية نت”.

وحاول أقارب الشاب وأصدقاؤه التواصل معه لكنه لم يستجب لاتصالاتهم، فقرروا آنذاك كسر باب الشقة، ليعثروا عليه ملقى على الأرض وغارقا في دمائه، وتم تشخيص حالته بتعرضه لجلطة دموية من أثر الصدمة أدت إلى وفاته.

ووقعت، الاثنين الماضي، واقعة مشابهة في محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، حين توفي رجل داخل قاعة المحكمة أثناء مرافعة زوجته ضده في قضية خلع.