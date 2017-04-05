بالفيديو.. رجال يرقصون وسط نساء في حفل زفاف بالسعودية يثير غضبًا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهرعددًا من رجال فرقة تراثية يدخلون إلى الصالة المخصصة للنساء خلال حفل زفاف، في المملكة العربية السعودية.

وتم تصوير الفيديو، السبت الماضي، في قاعة أفراح بمدينة سكاكا بمحافظة الجوف، وأظهر فرقة رجالية تدخل صالة النساء وتؤدي فقرات تراثية، وسط ترحيب من بعض النساء الموجودات في القاعة.

وأثار الفيديو استياء وغضبا كبيرين بين السعوديين، معتبرين أن مثل هذا التصرف دخيل على عادات المجتمع، مبدين استغرابهم لسماح أهل العريس بدخول الرجال إلى الصالة النسائية.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات الواردة حول المقطع المصور.