تيلرسون يرسل مسؤولين رفيعين إلى قطر للعمل على حل الأزمة

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء أنه طلب من مسؤولين اثنين، أحدهما الجنرال المتقاعد والمبعوث السابق إلى الشرق الأوسط أنطوني زيني، العمل على إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وقال تيلرسون للصحفيين إن قطر حتى الآن ملتزمة بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، وإنه أرسل الدبلوماسي تيم لندركينغ إلى المنطقة للدفع من أجل إحراز تقدم.

وأضاف “طلبت أيضا من الجنرال المتقاعد أنطوني زيني مرافقة تيم حتى نتمكن من الإبقاء على ضغط مستمر على الأرض، لأنه باعتقادي هذا ما سوف يتطلبه الأمر”.

زيني (73 عاما) كان جنرالا بحريا قاد في إحدى المراحل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وبعد تقاعده عمل كمبعوث خاص إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.