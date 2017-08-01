لأول مرة.. أمير قطر يزور إيران للمشاركة في تنصيب روحاني

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في مراسم تنصيب السيد حسن روحاني رئيساً لإيران لولاية ثانية يوم السبت المقبل، وهذه أول زيارة للأمير تميم إلى إيران منذ تنصيبه أميراً للبلاد 25 يونيو 2013.

وقال برويز إسماعيلي مدير العلاقات في مكتب الرئيس الإيراني في تصريح للتلفزيون، إن “8 زعماء دول و19 من رؤساء البرلمانات سيشاركون في مراسيم تنصيب حسن روحاني السبت القادم بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس برلمان كوريا الشمالية”.

وأوضح إسماعيلي إن “شخصيات سياسية دولية ستشارك في مراسم تنصيب روحاني”، منوهاً أن “120 شخصية من مختلف بلدان العالم ستشارك في هذه المراسم”.

وكان مجلس الوزراء الإيراني أعلن أمس، أن يوم السبت المقبل عطلة رسمية في العاصمة طهران تزامناً مع تنصيب روحاني، فيما إتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة خوفاً من وقوع هجمات.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي له إن “السبت القادم ‘عطلة رسمية’ في طهران، لقدوم العديد من الشخصيات السياسية الأجنبية إلى العاصمة، للمشاركة في مراسيم تحليف الرئيس حسن روحاني”.

وسيشارك وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ‘آلستر برت’ في مراسيم تنصيب روحاني، بحسب بيان صحافي له.