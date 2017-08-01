ردًا على قطر.. “شيلة” وطنية منسوبة لأميرة سعودية تحقق نسب مشاهدة عالية (فيديو)

تحظى أغنية شعبية سعودية جديدة، تنتمي لفن “الشيلة” الشعبي في الخليج، بمشاهدة كبيرة على موقع “يوتيوب” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بالرغم من مرور ساعات قليلة على إطلاقها.

ومن المرجح أن تحقق “الشيلة” نسب مشاهدة كبيرة جداً في الفترة المقبلة، بعد الشهرة التي حققتها بسبب غرابتها من حيث اختيار اللغتين العربية والإنكليزية في كلماتها، وموضوعها السياسي الذي قلما يحضر في “الشيلات” التي يعشقها الخليجيون.

وتنسب كلمات “الشيلة” لأميرة سعودية تحمل لقب “بنت المجد”، فيما يؤديها المنشد السعودي المعروف فايز الميزاني، وتدور كلماتها باللغتين العربية والإنكليزية حول السياسة التي ينتهجها حكام قطر، والتي تسببت بالأزمة الخليجية الراهنة.

وتم نشر “الشيلة” على موقع “يوتيوب” قبل يومين فقط، لتحقق نسب مشاهدة عالية قاربت نحو عشرة آلاف مشاهدة، قبل أن تبدأ بجذب عدد أكبر من السعوديين بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المدونون السعوديون بكثرة.

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، يجذب الوسم “#أميرة_سعودية_تزلزل_قطر” أعداداً كبيرة من المغردين السعوديين الذين شاهدوا “الشيلة”، وإن كانت الآراء منها متباينة حيث يرى البعض أن مستواها جيد ويتفق مع محتواها السياسي، وبين من يراها هزلية ولا ترقى لـ”شيلات” حققت شهرة كبيرة بينها “شيلة” تحمل عنوان “زلزلة”.

وتحمل “الشيلة” عنوانين كل منهما بلغة، الأول هو “بلادي خط أحمر” والثاني هو الترجمة الإنكليزية “my country red line”، فيما تتناول خلال وقتها الطويل الذي يتجاوز سبع دقائق، الأحداث والمواقف الرئيسية من سياسة قطر التي أغضبت جيرانها الخليجيين.