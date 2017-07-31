وصول فرقاطة تركية إلى قطر لإجراء مناورات بحرية مشتركة‎

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، عن وصول فرقاطة تركية إلى ميناء حمد جنوب شرق الدوحة، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة بالبلاد والمشاركة في مناورات بحرية وتمرينات عسكرية بين البلدين.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في بيان أصدرته: إن الفرقاطة التركية “TCG GOKOVA” التي وصلت قطر يصل عدد أفراد طاقمها إلى 214 فردًا.

وأوضح البيان أن المناورات المرتقب إجراؤها “سوف تقام في مناطق ميناء حمد وقاعدة الدوحة البحرية والمياه الإقليمية القطرية، بين البحرية القطرية ونظيرتها التركية، بمشاركة هذه الفرقاطة الأحدث في القوات المسلحة التركية”.

ولفت إلى أن “هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، وأجرت أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضًا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة، ووصلت حتى الآن 6 دفعات من القوات التركية.

وشهدت قطر على مدار الشهرين الماضيين 5 تمرينات عسكرية قطرية غربية ، بينها تمرينان بحريان مشتركان مع القوات البحرية الملكية البريطانية في 16 يوليو/ تموز الجاري.

كما أجرت مناورتين مع قوات أمريكية في 16 و18 يونيو/حزيران الماضي، وتمرينًا مع القوات البحرية الفرنسية في 22 من الشهر نفسه.