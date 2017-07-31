بماذا علّق ثامر السبهان بعد زيارة الصدر للسعودية؟

قال ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، وسفير السعودية السابق في العراق إن التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني أوطانا أو مجتمعات، داعيا إلى التفريق بين “المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد”.

أؤمن بأننا يجب أن نفرق بين المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد — ثامر السبهان (@thamersas) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وقال السبهان في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” إن “لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب أن تسود لتحقيق مصالحنا العليا”.

وتأتي تعليقات المسؤول السعودي بعد يوم من لقائه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الذي زار المملكة أمس الأحد والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين.

وكانت تصريحات سابقة للسبهان أيام عمله سفيرًا في بغداد، قد أثارت حالة من الجدل بين مكونات الطيف السياسي في العراق، بعدما قال إن “ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران تؤجج التوتر الطائفي في البلاد”، منتقدًا التدخل الإيراني في شؤون العراق.

وطالبت حينها عدة تنظيمات شيعية بطرده من البلاد، وسط ترحيب من طوائف سُنّية وتأييد لما قاله عن حقيقة الحشد الشعبي المدعوم من إيران.