دول الخليج العربي تحقق في “إغراق” واردات الورق من دول أوروبية‎

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الإثنين، بدء التحقيق في إغراق واردات منتج الورق من دول إسبانيا وإيطاليا وبولندا.

وأفادت الأمانة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارها اليوم ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج الورق من الدول الثلاث.

وقال خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، في البيان، إن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية من مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويقصد بالإغراق حالة من التمييز في تسعير منتج ما، عبر بيعه في سوق بلد مستورِد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المُصدِّر، أو أقل من سعر ذات السلعة التي تنتجها الدولة المستوردة.‎

وشمل القرار منتجات الورق المقوى (كرافت أو فلوتينغ أو تستلاينر)، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون).

وكانت القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2010، أقرت تعديلاً في القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف حماية الصناعة الخليجية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات.