وزير الخارجية العماني يصل الكويت

وصل إلى الكويت، اليوم الإثنين، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، في زيارة رسمية إلى البلاد التقى في مستهلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي استقبله على أرض المطار.

وكان في استقبال بن علوي أيضاً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، حضروا استقبال المسؤول العماني.