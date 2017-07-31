وفد قطري إلى طهران للمشاركة في تنصيب روحاني.. واستقبال رفيع لمسؤول إيراني في الدوحة (صور)

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، الاثنين، إن وفداً من الحكومة القطرية سيشارك في تنصيب الرئيس حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية في الـ 5 من شهر آب/أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة أن ن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي وصل مساء أمس الاحد إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من سلطنة عمان”، مشيرة إلى أنه “وجه دعوة رسمية إلى الحكومة القطرية للمشاركة في تنصيب روحاني رئيساً لإيران”.

وخصصت الدوحة استقبالا خاصا لبروجردي حيث اجتمع برئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها وفقا للوكالة.

ووصف المسؤول الإيراني بحسب الوكالة مقاطعة لقطر بأنها “ظالمة”، مضيفاً أن “إيران على ثقة أن قطر ستخرج من الظروف الحالية مرفوعة الرأس”.