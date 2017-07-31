سلطنة عمان ترفع أسعار الوقود في أغسطس

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار الوقود المحلية ابتداءً من مطلع شهر أغسطس/ آب من العام الجاري، اعتمادًا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “سعر لتر البنزين الممتاز (95) للشهر القادم سيرتفع بنسبة 1.6 في المائة إلى 186 بيسة (48.3 سنت).

وسيصل سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 178 بيسة (46.3 سنت)، بزيادة 1.7%، فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 196 بيسة (49.8 سنت) للشهر المقبل، بنسبة زيادة 2.1%، بحسب الوزارة.

وبدأت سلطنة عمان تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية شهرية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.