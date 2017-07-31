سلطنة عمان تمنح الجنسية لقياديين بالحراك الجنوبي اليمني وأسرتيهما

منحت سلطنة عمان في مرسوم صدر عن السلطان قابوس بن سعيد، الجنسية العمانية، لأسرتي القياديين في الحراك الجنوبي اليمني حيدر أبوبكر العطاس، وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار.

وقضى المرسوم بمنح الجنسية العمانية لعدد 69 شخصًا من أبناء الأسرتين، وفقًا لموقع “عدن الغد” ،الذي أشار إلى أن عملية التجنيس هذه على صلة بالصراع الإقليمي المستعر لاستقطاع أجزاء من جنوب اليمن كلًّا لحساب دولة معينة.

وأضاف الموقع: “يمكن تصنيف الشيخ عيسى بن عفرار ضمن قوائم القيادات المرتبطة منذ سنوات بسلطنة عمان ،وهي التي دفعت به إلى الواجهة قبل سنوات في محافظة “المهرة” عقب عودته إليها، لكن السؤال يثار حول نوايا وأهداف تجنيس عائلة العطاس كاملة بالجنسية العمانية”.

ونوّه الموقع إلى أن العطاس يرتبط بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية ،ويعتبر أحد أبرز حلفائها خلال العقود الماضية.