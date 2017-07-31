السعودية.. وصول بعض الحجاج القطريين إلى المدينة المنورة

قالت صحيفة “سبق” الإلكترونية في السعودية، إن عددًا من الحجاج القطريين وصلوا ،الأحد، إلى المدينة المنورة، وسط جهود تبذلها السلطات المحلية لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن.

وأوضح المصدر أن الحجاج القطريين وصلوا على متن رحلة قادمة من سلطنة عمان.

وكانت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أعلنت في وقت سابق أنها وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها السعودية بـ”تسييس” الحج ووضع العراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

واعتبر سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي ،في وقت سابق، أن السلطات القطرية “تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب، والترهيب قبل الترغيب”. وأضاف: “على السلطة القطرية تسهيل إجراءات الحجاج القطريين، ومعيار ذلك ألا يقل عدد القادمين للحج من أهلنا في قطر بأي حال عن متوسط السنوات الماضية”.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن حكومة المملكة ترحب بالحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر، رغم الوضع السياسي الراهن مع الدوحة.