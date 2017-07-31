بعد استبعاد قطر من التحالف.. قناة الجزيرة تستضيف قياديًا حوثيًا من صنعاء لمهاجمة السعودية

ظهر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، مساء أمس الأحد، على قناة الجزيرة القطرية، في مداخلة مباشرة خلال نشرة التاسعة، مهاجماً المملكة العربية السعودية، ومتوعداً بهزيمتها.

وعادت قناة الجزيرة القطرية، إلى إظهار القيادات الحوثية خلال برامجها ونشراتها الإخبارية، لأول مرة منذ أكثر من عامين، بعد إنهاء قوات التحالف العربي المشترك الداعم للشرعية في اليمن، مشاركة قطر ضمن قوات التحالف المناهضة للحوثيين، بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.

وجاءت مداخلة القيادي الحوثي، محمد البخيتي، للتعليق على تصعيد الحوثيين الأخير، واستهدافهم ميناء المخا بقارب مفخخ،وتحذيرهم من تحويل البحر الأحمر إلى مسرح مواجهات.

واتهم البخيتي في ظهوره المباشر من صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، المملكة العربية السعودية “بتدمير البنية التحتية واستهداف السفن التجارية والموانئ البحرية”.

وكانت قوات التحالف العربي، قالت في بيان لها السبت الماضي، إن ميناء المخا تعرض لاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية، بواسطة قارب مسيّر مفخخ بالمتفجرات، اصطدم بالرصيف البحري قرب مجموعة سفن، ولم يحدث أضراراً ولا خسائر.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية في اليمن، أن قناة الجزيرة القطرية تسعى إلى إعادة افتتاح مكتب القناة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب إعلان دول خليجية وعربية، قرار مقاطعة الدوحة، وإنهاء مشاركتها في التحالف العربي.