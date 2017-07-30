لم يعلن عنه من قبل.. قرقاش يكشف عن “موقف رجولي” لمحمد بن زايد مع تميم

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن دور لم يعلن عنه سابقًا لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في إنهاء أزمة قطر السابقة مع جيرانها إبان ما يعرف بخلاف سحب السفراء في العام 2014.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه بتويتر إنه شهد شخصيًا كيف أنقذ الشيخ محمد بن زايد الاجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم العاهل السعودي الملك عبدالله، في إشارة إلى قمة الرياض التي أنهت أزمة سحب سفراء من قطر العام 2014.

وجاء حديث قرقاش تعليقًا على ما وصفه بـ “الهجوم المعيب” لجريدة الراية القطرية اليوم الأحد على الشيخ محمد بن زايد.

وقال قرقاش: “أرسل لي صديق هجوم جريدة الراية المعُيب على الشيخ محمد بن زايد، تذكرت موقفه مع الشيخ تميم في الاجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم الملك عبدالله”.

وتابع : “كنت شاهدًا على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الاجتماع في ذلك المفصل الصعب، ونصيحته للأمير الشاب بألّا يخسر السعودية”.

وأضاف : “في الأزمة الحالية ليت الأخوة في قطر يذكرون موقف الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم، ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد (محمد بن زايد) وتقدير أمير قطر لها”.

وختم بالقول: “موقف كنت شاهدًا عليه في اجتماع فاصل قاده الملك الراحل والفقيد العظيم. بوخالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج”.