الجبير: طلب قطر تدويل الحج إعلان حرب ضد السعودية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن طلب قطر تدويل الحرمين والتدخل بسيادة المملكة هو إعلان حرب، ونحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل على تدويل الحرمين.

وقبل هذا التصريح قال الجبير إن السعودية “ترفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج والمملكة تبذل جهدا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين”.

وأوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، السبت 29 يوليو/تموز، التسجيل إلكترونيا على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017.

ولم توضح الوزارة أسباب وقف التسجيل، الذي شمل الجميع، سكان قطر من مقيمين ومواطنين.

من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر”، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.