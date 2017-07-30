العلمانية.. آخر “تناقضات” الإعلام القطري (فيديوغراف)

شنّت وسائل إعلام قطرية هجومًا على السفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة، بعد تأكيده أهمية وجود حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية بالشرق الأوسط.

ويعني تعبير العتيبة من وجهة نظر إماراتية معلنة عدم استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية، فيما يكشف التناول القطري للتصريحات عن محاولة جديدة لتحريف التصريح بهدف النيل من الدول المقاطعة وفقا لمصدر تحدث لـ”إرم نيوز”.

ولا يعكس تصريح العتيبة موقفًا جديدًا، فالإمارات تعارض ما يسمى الإسلام السياسي الذي يقوم على استغلال الدين بهدف الوصول للسلطة وإقصاء الآخر، إذ تضمن هذه الرؤية الأمن لسكان دول الشرق الأوسط التي يعاني بعضها حروبًا أهلية طاحنة.

وقال المصدر إن المفارقة أن من ينتقدون حاليًا كلمة العلمانية في حديث العتيبة، يمجدون التعبير نفسه عندما يستخدمه حليفهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعد الموقف الحالي أوضح مثال على استخدامهم للدين ضد الخصوم وتغاضيهم عنه لمصلحة المؤيدين بحسب المصدر.

https://www.youtube.com/watch?v=4-Bx2qvslj8&feature=youtu.be