ردود لاذعة على الناشطة “الإخوانية” توكل كرمان.. النعيمي: أصبحتِ وصمة عار يتبرأ منك كل يمني

ردود لاذعة على الناشطة “الإخوانية” توكل كرمان.. النعيمي: أصبحتِ وصمة عار يتبرأ منك كل يمني

المصدر: إرم نيوز

تلقت الناشطة اليمنية المحسوبة على قطر وجماعة الإخوان، توكل كرمان ردودًا لاذعة على تغريدة بحسابها في تويتر ،جددت فيها من تطاولها المستمر على الدور الذي تلعبه دول التحالف العربي في اليمن بهدف دعم الشرعية في مواجهة تمرد الحوثي وصالح بدعم إيراني.

وكتبت كرمان التي أعلنت سابقًا انحيازها لقطر ،على حساب السعودية والإمارات، رغم ما قدمه البلدان لليمن، على حسابها في تويتر : “الامارات تحتل بلادي العظيمة والعريقة.. ياللعار”.

وجاءت الردود سريعة ،من نشطاء يمنيين وخليجيين، على تغريدة كرمان التي يقول كثيرون إنها حصلت على جائزة نوبل للسلام بدعم مالي وإعلامي من قطر.

وقال الأكاديمي والمسؤول الإماراتي علي النعيمي: “وهل للإخونجية خونة الأوطان أمثالك بلاد ؟ يا من تاجرت بقضية الشعب اليمنى و أصبحت وصمة عار يتبرأ منك كل يمني شريف عدا الخونة أمثالك”.

وكتب الإعلامي الإماراتي حامد رعاب: ما قدمته الإمارات وقوات التحالف العربي الأشاوس لن يحصيه أمثالك،فدماؤنا روت أرض اليمن الطيبة ،ودافعنا عنها من المجوس والخونة والمرتزقة وهم كثر”.

يذكر أن توكل كرمان هاجمت السعودية والإمارات أكثر من مرة منذ بدء عاصفة الحزم، بينما كان أول تصريح لها بعد الحصول على جائزة نوبل للسلام مفاجئًا إذا أعلنت حينها أن “قطر تطبق حقوق الإنسان قولًا وفعلًا.”

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