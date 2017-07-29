الدول المقاطعة تجتمع في البحرين لبحث أزمة قطر

تجتمع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، اليوم السبت، في البحرين لبحث التطورات الأخيرة بشأن مقاطعة الدول الأربع لقطر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة إن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس “اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع، ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع”.

ويأتي ذلك بينما لم تسفر جهود الكويت للوساطة في الأزمة عن تقدم ملموس حتى الآن.

وسعت قطر إلى اللجوء للأمم المتحدة، حيث اتهم وزير خارجيتها الدول المقاطعة بانتهاك القانون الدولي، ووصف المنظمة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.

وردت سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة “لانا نسيبة” على هذه الاتهامات قائلة إن الإجراءات التي اتخذت قانونية تمامًا ومبررة ومتناسبة واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة.

وقالت لـ”رويترز”: “نأمل أن نرى حلاً دبلوماسيًا على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم”، مضيفة أن للأمم المتحدة دورًا مهمًا لتلعبه في مكافحة الإرهاب، وأن الدول المقاطعة ستُطلع جوتيريش ومجلس الأمن الدولي على التطورات أولاً بأول.