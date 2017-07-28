المنامة تستضيف غدًا اجتماعًا لوزراء خارجية الدول المقاطعة لبحث أزمة قطر

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة: إن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين في المنامة غدًا السبت، لبحث التطورات الأخيرة في مقاطعة الدول الأربع لقطر.

وقال بيان الخارجية: إن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس “اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع، ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب، والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع”.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر أوائل الشهر الماضي، واتهمتها بدعم جماعات متشددة وبالتقارب مع إيران.