ماهي الأمنية التي حقق قائد شرطة دبي لهذا الطفل الإماراتي؟ (صور وفيديو)

حقق القائد العام لشرطة دبي ،اللواء عبدالله خليفة المري، أمنية طفل إماراتي عبر عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو نشره والده على موقع “تويتر” واسع الانتشار في دول الخليج العربي.

واستقبل اللواء المري الطفل عبدالله عيسى علي البلوشي البالغ من العمر 8 سنوات، ليحقق أمنيته بالحصول على الزي العسكري لشرطة دبي، وهي أمنيته التي عبر عنها في مقطع فيديو اطلعت عليه إدارة شبكات التواصل الاجتماعي بشرطة دبي.

وحظي الطفل عبدالله بجولة في المبنى الرئيس لمكاتب شرطة دبي، ودعاه رجال الشرطة خلال الجولة بالملازم عبدالله، حيث بدت السعادة على وجهه البريء وهو يرتدي الزي الرسمي للشرطة محققا بذلك حلمه الصغير.

وكانت إدارة شبكات التواصل الاجتماعي ومجلس السعادة والإيجابية قد تواصلت مع عائلة الطفل وأخذت قياساته، وتم تجهيز الزي العسكري الخاص به برتبة ملازم أول، مؤكدةً بصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “حرصها دائما على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن خطتها لعام 2016-2021 والتي من ضمنها إسعاد المجتمع وخاصة فئة الأطفال”.

وأبدى الطفل البلوشي ،وهو طالب في الصف الرابع في إحدى مدارس إمارة رأس الخيمة، سعادته البالغة لتلبية رغبته في الحصول على الزي العسكري لشرطة دبي.