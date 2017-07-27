قطر تطلب مساعدة الأمم المتحدة لحل الأزمة الخليجية

المصدر: ا ف ب

طلب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، من الأمم المتحدة، التدخل من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية.

والتقى الوزير القطري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، لمناقشة تطورات الأزمة، بعد أن أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو.

وقال آل ثاني عقب اجتماعه مع غوتيريش “هناك دور لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع آليات المنظمة، لأن الانتهاكات تواصلت بالطبع”.

والتقى آل ثاني، الشهر الماضي ، العديد من أعضاء مجلس الأمن لحشد الدعم، إلا أن المجلس وغوتيريش أكدوا مراراً على أن الأزمة يجب أن تحل بين الدول الأطراف فيها.

وأضاف آل ثاني “هذا هو المكان المناسب للبدء في السعي لكل خياراتنا من أجل إيجاد حل قانوني”.

وأكمل قائلاً “قطر قالت أكثر من 10 مرات إننا نريد حل هذه المسألة بالحوار، ونحن غير مستعدين للتصعيد، وعليهم أن يتراجعوا عن كل خطواتهم غير القانونية”.