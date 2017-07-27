في ذروة أزمة الأقصى.. أسوشييتد برس: قطر تتعاقد سرًا مع رئيس مكتب نتنياهو السابق

بينما كانت أزمة المسجد الأقصى في ذروتها، تعاقدت قطر سرًا مع شركة أمريكية مرتبطة بإسرائيل ومؤيدة بشدة لها في أروقة السياسة الأمريكية.

وتضم هذه الشركة في صفوفها جورج بيرنبوم وهو مستشار سابق لحملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبير موظفي مكتبه لاحقًا بعد توليه السلطة في دولة الاحتلال.

ورغم أن التقارير عن ارتباطات قطر وإسرائيل غير جديدة، إلا أنها هذه المرة جاءت في ذروة اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.

وقد تعزز هذه التقارير ما يقوله منتقدو قطر من أن تظاهرها بدعم الفلسطينيين مجرد متاجرة بالقضية لكسب التعاطف الشعبي في العالم العربي.

ولم تعلن قطر عن تعاقدها مع هذه الشركة و تُدعى “أفينو استراتيجيس غلوبال”، والتي أسسها المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، وهو يميني مؤيد متشدد لإسرائيل ويتّهم بمعاداة الإسلام.

ونقلت “أسوشييتدبرس”، الخميس، عن وثائق تم تقديمها حديثًا إلى وزارة العدل الأمريكية، أن قطر استأجرت الشركة مقابل 150 ألف دولار شهريًا للدفاع عنها في واشنطن ومهاجمة الدول المقاطعة.