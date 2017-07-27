الكويت تلغي ترخيص قناة “الكوت” الفضائية

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارًا يقضي بإلغاء ترخيص قناة “الكوت” الفضائية.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، “أنه إعمالاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإنفاذًا للحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يسمّى بـ (خلية العبدلي) بحبس أحد الشركاء في الشركة المالكة لقناة (الكوت) الفضائية أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية”.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، خالد الرشيدي، بحسب صحيفة “الراي”، إن هذا القرار قد جاء عملاً بما يوجبه قانون الإعلام المرئي والمسموع بإلغاء ترخيص بث القناة في حال فقد أحد الشركاء في الشركة المالكة لها أحد شروط منح الترخيص.

يذكر أنّ مدير القناة باسل الدشتي، فقد أحد الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص، بما أنّه أحد المُدانين في قضية العبدلي، ومحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات.

غير أنه ما زال متواريًا عن الأنظار من بين 16 مطلوبًا ممّن أعلنت الداخلية الكويتية تواريهم عن الأنظار، ونشرت صورهم في وقت سابق يوليو/تموز الجاري.

وقبل أكثر من أسبوع، نشرت الداخلية الكويتية صور 16 محكومًا في القضية، متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.

وبحسب صحف محلية، فإنّ المتّهمين فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة، عقب صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بسجنهم لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وفي 13 أغسطس/آب 2015، أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين، مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود العراقية.

وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.