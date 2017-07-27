المنامة تستضيف اجتماعًا ثانيًا‎ لبحث الأزمة الخليجية

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، بداية الأسبوع المقبل، اجتماعاً ثانياً، لبحث تطورات الأزمة الخليجية مع قطر.

وأعلنت مصر، اليوم الخميس، مشاركتها في الاجتماع عبر وزير خارجيتها سامح شكري، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الاجتماع يعقد يومي السبت والأحد المقبلين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاجتماع يعقد بهدف استعراض تطورات الأزمة الخليجية، وما توصلت إليه المشاورات الجارية بشأنها على مدى الفترة الماضية.

وعقد الاجتماع الأول بين الدول المقاطعة في القاهرة، يوم 5 تموز/ يوليو الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.