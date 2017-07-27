وزير الخارجية القطري: الدول المقاطعة لم تتفاعل مع مقترحات واشنطن‎

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، وإن الدول المقاطعة لم تتفاعل مع المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة.

وأكد الوزير القطري، عقب لقائه بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن، أن “الاجتماع ناقش المقترحات التي حملها الوزير الأمريكي أثناء زيارته الأخيرة لدول الخليج”. مشيرا إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، باتت مطالبة بالرد على مقترحات الولايات المتحدة حتى يتم الانتقال إلى مرحلة مناقشة موضوع الحوار لحل الأزمة.

وأكد بن عبد الرحمن، أنه يجب أولا الرد على المقترحات الأمريكية قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار.

وجدد الوزير القطري، الرهان على الوساطة الكويتية لحل أزمة الخليج، قائلا :”هناك وساطة واحدة، والجهود الأمريكية داعمة لهذه الوساطة، وروسيا ودول أخرى تدعم جهود الجانب الكويتي”.

وأوضح، أنه ناقش مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.