في تصريح غير مسبوق.. سفير قطر بواشنطن يدافع عن الحوثيين (فيديو)

دافع سفير دولة قطر بواشنطن مشعل بن حمد آل ثاني عن جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء.

وهاجم السفير القطري دول التحالف لدعم الشرعية باليمن، حين وصف قتال السعودية والإمارات للحوثييين وحلفائهم من أنصار عبدالله صالح بـ”الهجمات الوحشية على اليمن”.

ولفت تصريح آل ثاني غير المسبوق، انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الهجوم على التحالف العربي دفاعا مستميتا عن الحوثيّين وحلفائهم من قطر التي خرجت لتوها من تحالف دعم الشرعية باليمن.

وكتب عبدالرحمن القحطاني على وسم “ # سفير_قطر_يدعم_الحوثي” الذي اتسع انتشاره بموقع “تويتر” معلقا “لا جديد وأمر متوقع قطر في السابق كانت تدعم الإرهاب من تحت الطاولة، الآن بالمكشوف والعلن، فعلا إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.

واستحضر معلق آخر تصريحات مشابهة لوزير الدفاع القطري عن الحرب في اليمن قائلا “بالأمس خالد العطية يُثبت خيانة قطر للتحالف واليوم سفيرهم لدى واشنطن مدافعاً عن الحوثيين”.

واعتبر مغرد آخر أن دعم قطر للحوثيين غير جديد، وكتب “قطر دعمتهم منذ عام 2006 عندما لعبت دور الوسيط بينهم وبين حكومة اليمن ومن حينها والحوثيون في تقدم مستمر وهذا الشيء مثبت”.

وفي نفس المنحى اتجه تعليق مدون آخر قائلا “بكل بساطة ما كان يحاك في ظهر عاصفة الحزم من تنظيم الحمدين، خرج للعلن بعد المقاطعه، ولهذا سفير_قطر_يدعم_الحوثي”.