قرقاش يكشف: هذه نتائج طول أمد أزمة قطر

توقّع أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن يسفر طول أمد أزمة قطر عن تحولات إقليمية جديدة تعزز شراكة الدولة المقاطعة في محاربة الإرهاب، وتعزيز الأمن العربي.

وقال قرقاش في تغريدات جديدة باللغة الإنجليزية على موقع تويتر: “الآن، بعد أن استغرقت أزمة قطر وقتًا طويلاً، من المهم أن ننظر إلى أبعد من “الأزمة” ونفكر فيها على أنها مجموعة جديدة من العلاقات في الخليج تحلّ محل العلاقات القديمة.

وتابع: “مالم تُراجع قطر سياساتها السابقة، ستستمر الحالة الراهنة لفترة من الوقت، وستظهر علاقات إقليمية جديدة وتتعزز”.

وأوضح أن “الدول الأربع التي خرجت من الأزمة تمثل مركز سياسات مواجهة التطرف والإرهاب، والعمل من أجل الأمن والاستقرار العربي”.

وتابع: “علينا المضي قدمًا دون قطر، التي وصفها بأنها في “مركز مفارقة تامة: ملكية خليجية محافظة تروّج لسياسات وقيم لا تمارسها”، في إشارة إلى ادّعاء الدوحة أنها تروّج للديمقراطية وحرية التعبير، بينما هي تمارس حكم الفرد عبر نظام الحكم الأميري الوراثي.

Now that Qatar crisis has taken so long, important to look beyond "crisis" & think of it as new set of relations in Gulf replacing old ones.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017