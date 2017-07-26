سلطنة عمان تطلق التأشيرة الإلكترونية لجذب السياحة الأجنبية

أطلقت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، خدمة التأشيرة الإلكترونية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية استثنائية، خلال الأعوام القادمة.

وقالت وزارة السياحة العمانية في بيان، إن الخطوة جاءت في إطار الحرص على تذليل العقبات والصعوبات، أمام السياح والزوار الأجانب.

وبحسب البيان، تشمل المرحلة الأولى تأشيرات سياحية غير مرخصة لأشخاص من 67 بلدًا، فضلاً عن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في 116 مهنة.

ونظام التأشيرة الإلكترونية، يسمح للزوار إجراء طلبات الحصول على التأشيرة التي يتم استخراجها وفق القوانين والأنظمة في سلطنة عُمان، ويحتاج السياح فقط إلى ملء الأنموذج عبر الإنترنت، وإرفاق الوثائق اللازمة ودفع رسوم الطلب، عن طريق بطاقة الائتمان من خلال بوابة الدفع العالمية المعتمدة رسميًا.

وأوضح البيان، أن نظام التأشيرات الإلكترونية يهدف لاستقطاب المزيد من السياح من الأسواق الرئيسة، مثل: الصين وروسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن تعزيز الطلب على السفر التجريبي إلى السلطنة.

وقال سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في الوزارة “يشكل نظام التأشيرة الإلكترونية أهمية كبيرة، ويهدف لضمان مواصلة النمو في قطاع السياحة خلال السنوات القادمة”.

وأضاف المعمري، وفق البيان، إن الفائدة تعود ليس فقط على السياح، بل أيضًا على المستثمرين ورجال الأعمال والباحثين والطلاب، فضلاً عن سهولة الحصول على التأشيرات.

والعام الماضي، وصل عدد السياح الوافدين إلى عمان، لثلاثة ملايين ومن المتوقع أن يصل لأكثر من 4 ملايين بحلول 2020، وفق بيانات رسمية.