بلومبيرغ تكشف: هذا ما وصلت إليه جهود حل أزمة قطر

قال مسؤول خليجي إن جهود الوساطة لحل الأزمة بين قطر والتحالف التي تقودها السعودية قد وصلت إلى طريق مسدود، مع امتناع الدوحة حتى الآن عن تقديم التنازلات المطلوبة من الدول المقاطعة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر لم ترد على مقترحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تهدف إلى بدء مفاوضات مباشرة. وبينما تستمر جهود الوساطة، لا توجد أفكار جديدة فى الوقت الراهن حول كيفية الخروج من الأزمة.

وفشلت حتى الآن جهود الوساطة التي تقودها الكويت والجولات الدبلوماسية المكوكية التي قام بها مسؤولون غربيون، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إنهاء الخلاف مع قطر.

وفي آخر تعليق له اعتبر الوزير الإماراتي أنور قرقاش موجها حديثه لقطر أن “الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة”.

وتابع: “الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه”.