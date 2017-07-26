رويترز: الإمارات تشتري أول شحنة أمريكية للاستغناء عن المكثفات القطرية

قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة ستستورد أول شحنة نفط من الولايات المتحدة، إذ يسعى البلد العضو في أوبك لإيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية بعد الأزمة الدبلوماسية.

وأوقفت الإمارات واردات المكثفات من قطر بعدما قطعت هي والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وأكد المصدران اليوم، أن أدنوك اشترت شحنة مكثفات أمريكية عبر مناقصة على أن تصل في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف أحد المصدرين، أن حجم الشحنة غير معروف لكنها ستصل في ناقلة عملاقة يمكن أن تحمل ما يصل إلى مليوني برميل.

وقالت مصادر تجارية، إن أدنوك لديها خيارات محدودة في استيراد بدائل المكثفات إذ أدى الطلب القوي على النفط الخفيف جدا في كوريا الجنوبية وأندونيسيا إلى قلة الإمدادات في آسيا.

وأجبر ذلك شركة النفط الحكومية على البحث عن إمدادات من مناطق أخرى من بينها مكثفات الولايات المتحدة.

وأوضحت مصادر تجارية في وقت سابق، أن أدنوك كانت تستورد ما بين مليون و1.5 مليون برميل من المكثفات القطرية شهريا في إطار اتفاق مع قطر للبترول.

المكثفات منتج ثانوي لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط ويعالج في وحدات التكرير لإنتاج النفتا بشكل أساس وهي مادة بتروكيماوية خام.