تعرف على السبب.. عسكري كويتي يتعدى بالضرب المبرح والسحل على طبيب مصري

أقدم عسكري كويتي في إحدى المؤسسات الأمنية، على ضرب وسحل طبيب مصري أثناء تأديته مهامه الوظيفية، بسبب مقعد بمنطقة صباح الطبية بالعاصمة الكويتية.

وفي التفاصيل التي أرودتها صحيفة الرأي الكويتية، أقدم العسكري على كيل الشتائم اللفظية في وجه الطبيب، ثم ثارت حفيظته إلى حد أن أشبعه ضرباً في غرفة ملاحظة الرجال بقسم الباطنية على مرأى من المرضى والطاقم الطبي، مخلفاً في الطبيب المجني عليه أوراماً في الوجه وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، اقتضت إسعافه إلى الجناح ليحتل سريره بين المرضى.

من جانبه، قال مصدر أمني “إن القصة بدأت عندما دخل شخص يرتدي الزي العسكري يعمل في إحدى المؤسسات الأمنية إلى غرفة الملاحظة في قسم الباطنية في تمام الساعة الثالثة عصر أول من أمس، قاصدا زيارة مواطن بين المرضى الراقدين رهن العلاج في الجناح، فطلب من الطاقم الطبي إحضار كرسي لكي يستريح بجانب المريض فكان رد الطاقم بأنهم لا يجلبون الكراسي في غرفة الملاحظات، ولا يوجد أي كرسي، وأنه يمكن أن يتواصل مع الطبيب المناوب، فكرر العسكري سؤاله للطبيب المناوب، ولما أجابه بأن وضع الكراسي بجانب أسرَّة المرضى في قسم الملاحظة ممنوع طبياً، استشاط الزائر غضباً ممطراً الطبيب بسيل من العبارات المهينة، وعندما رد عليه الطبيب بالكلام بادره بالعديد من اللكمات والركلات، قبل أن يسحله أمام المرضى والطاقم الطبي، ثم فر هارباً مغادراً المستشفى”.

وأكمل المصدر “أن الطاقم الطبي سارع بإسعاف الطبيب إلى الجناح الرابع في قسم الجراحة، ليتخذ مكانه على فراش العلاج بوصفه مريضاً، بعدما تبين أنه أُصيب بتورم وتجمع دموي في الوجه وخدوش في الساق والركبة وكدمات متفرقة في مختلف أجزاء الجسم”.

وأشار المصدر إلى أن ” رجال المباحث الجنائية فتحوا تحقيقاً، بناءً على بلاغ بالحادثة، للتوصل إلى هوية العسكري الهارب، إذ يجري التحقيق مع المواطن المريض الذي كان العسكري يقصد زيارته، تمهيداً لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.