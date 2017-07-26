مضاعفة رسوم استقدام عوائل الوافدين في الكويت

تضاعفت الرسوم الجديدة الخاصة بقيمة التأمين الصحي والتي تم رفعها إلى مجلس الأمة الكويتي والتي يُنتظر إقرارها للسماح باستقدام والدي الوافدين أو أي من إخوتهم على بند إقامة التحاق بعائل، ولن يتم السماح لهم بالاستقدام إلى حين صدور لائحة الرسوم المالية الجديدة.

ومن المتوقع أن تحد هذه الرسوم الجديدة من قدرة الوافدين غير الميسورين على استقدام ذويهم.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت إلى صحيفة “الرأي الكويتية” فإن وزارة الداخلية بدأت منذ الشهر الماضي في تطبيق التأمين الصحي على الوالدين والإخوة من الموجودين داخل البلاد، لدى تجديد الإقامات، وبلغ عدد من جدّدوا إقاماتهم خلال هذا الشهر حوالي 1500 مقيم من إجمالي 13 ألفا يشملهم قرار التأمين الصحي.

وأضاف المصدر الأمني أن القرار لا يستثني أي فئة عدا ذوي الاحتياجات الخاصة وفق تقارير طبية معتمدة وموثقة، ولفت أن إلى القرار خاص بغير الكويتيين من أمهات وآباء وأشقاء، والذين هم على كفالة المواطن والوافد، وأن هؤلاء مطالبون بدفع تأمين صحي حتى يتسنى تجديد إقاماتهم.

في السياق ذاته أشار المصدر الأمني إلى أن أزواج وأبناء الكويتية لا يشملهم قرار فرض التأمين، لأن هؤلاء صدر لهم قرار وزاري خاص يلغي الرسوم عنهم، ولا يلغيه سوى قرار وزاري آخر خاص بهم.