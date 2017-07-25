واشنطن تشكك في مقدرة موسكو على لعب دور الوسيط لحل الأزمة الخليجية

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن لن تمانع في مساهمة موسكو بحل الأزمة الخليجية، رغم تشكيكها في قدرة الروس على لعب دور الوسيط لحلحلة الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت، في موجز صحفي عقدته، اليوم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: “إذا كانت روسيا قادرة على لعب دور يساعد على جلوس الأطراف إلى الطاولة فأعتقد أننا سنرحب بذلك”.

غير أنها أعربت عن شكوك في قدرة الروس على تحقيق المصالحة بين الدول المقاطعة الأربع وقطر، بالقول: “قد نكون متشككين من كونها قادرة على تحقيق ذلك أم لا لكننا بكل تأكيد نرحب به”.

واعتبرت أن حل الأزمة يكمن في جلوس جميع دول مجلس التعاون الخليجي سوية للتباحث بشكل مباشر.

وأضافت: “ما زلنا بانتظار حدوث هذا، إن هذا الأمر قد يساعد على تعزيز الرؤى من أجل التوصل إلى حل، إلا أنه لم يحدث بعد، ولكننا نأمل أن يحصل عما قريب”.