في واقعة نادرة.. ملثمون يسرقون بنكًا في وضح النهار بالإمارات

تعرّض بنك في مدينة الشارقة بدولة الإمارات إلى سرقة من قبل ملثمين في وضح النهار، في واقعة نادرة من نوعها في بلد يتمتع بواحد من أعلى معدلات الأمن في العالم.

ووفقًا لموقع “خليج تايمز” الإماراتي، فإن الشرطة أكدت وقوع الحادث في فرع مصرفي الشارقة صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للشرطة، وقعت السرقة في فرع أحد البنوك على طريق البحيرة بالكورنيش حوالي الساعة 11 صباحًا.

وسرق اللصوص الملثمون النقود من أحد موظفي صناديق التعاملات النقدية، ولاذوا بالفرار.

وفي حين لم يتم العثور على اللصوص في مكان الحادث، بدأت الشرطة تحقيقاتها برفع البصمات ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة، واستجواب موظفي البنك.