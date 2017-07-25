بعد اختراق حساب الأمير بن فهد.. سعوديون: لن تنجح محاولات الوقيعة بين المملكة والإمارات

بعد اختراق حساب الأمير بن فهد.. سعوديون: لن تنجح محاولات الوقيعة بين المملكة والإمارات

المصدر: محمد خالد - إرم نيوز

تصدى سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لما وصفوه بحملة إلكترونية شرسة يقودها مؤيدون لقطر بهدف الوقيعة وزرع الشقاق بين المملكة والإمارات المتحالفتين بشكل وثيق على كافة المستويات.

وبدأت هذه الحملة منذ أسابيع لكنها تطورت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة التي شهدت تداول أنباء ملفقة بشأن السعودية والإمارات.

وحتى قبل الأزمة الحالية مع قطر كان الإعلام القطري، وعلى رأسه قناة الجزيرة يروج للخلافات بين السعودية والإمارات ويبث التقارير والأخبار الهادفة -وفقًا لمتابعين- إلى زرع الفرقة بين البلدين اللذين ترى الدوحة في علاقتهما خطرًا على سياساتها في المنطقة بما في ذلك دور جماعة الإخوان المتحالفة معها.

وفي أحدث فصول هذه الحملة تعرض حساب الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد للقرصنة اليوم الثلاثاء من قبل مخترقين نشروا تغريدات مسيئة للإمارات.

لكن السعوديين النشطين على موقع تويتر تصدوا سريعًا لهذه المحاولة الجديدة، وكتب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود: ” مهما حاولوا وكذبوا واخترقوا واحتالوا لن يفرقنا أحد ولن تتغير المطالَب”، وأرفق الأمير تغريده بأعلام السعودية والإمارات والبحرين ومصر ببهاشتاغ ، في إشارة إلى ما يقال عن قيادة عزمي بشارة لهذه الحملات.

وعلى المنوال نفسه علق الأمير خالد سعود على هاشتاق مسيء للإمارات بالقول إن “أجمل ما في هذا الهاشتاق التافه أنه يفضح لنا المزيد من حسابات الأخونج و العملاء و المرتزقة. ما أغباكم”.

وعلقت الإعلامية السعودية “بنت فهد”: ” حساب عبدالعزيز بن فهد مهكر ، واللي هكره حاقد وكاره للمملكة والإمارات اللي اخوتهم أكبر من أي شيء ثاني KSA&UEA”.

وعلى هذا المنوال نسج العديد من المعلقين السعوديين.

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