بعد اختراق حساب الأمير بن فهد.. سعوديون: لن تنجح محاولات الوقيعة بين المملكة والإمارات

تصدى سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لما وصفوه بحملة إلكترونية شرسة يقودها مؤيدون لقطر بهدف الوقيعة وزرع الشقاق بين المملكة والإمارات المتحالفتين بشكل وثيق على كافة المستويات.

وبدأت هذه الحملة منذ أسابيع لكنها تطورت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة التي شهدت تداول أنباء ملفقة بشأن السعودية والإمارات.

وحتى قبل الأزمة الحالية مع قطر كان الإعلام القطري، وعلى رأسه قناة الجزيرة يروج للخلافات بين السعودية والإمارات ويبث التقارير والأخبار الهادفة -وفقًا لمتابعين- إلى زرع الفرقة بين البلدين اللذين ترى الدوحة في علاقتهما خطرًا على سياساتها في المنطقة بما في ذلك دور جماعة الإخوان المتحالفة معها.

وفي أحدث فصول هذه الحملة تعرض حساب الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد للقرصنة اليوم الثلاثاء من قبل مخترقين نشروا تغريدات مسيئة للإمارات.

لكن السعوديين النشطين على موقع تويتر تصدوا سريعًا لهذه المحاولة الجديدة، وكتب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود: ” مهما حاولوا وكذبوا واخترقوا واحتالوا لن يفرقنا أحد ولن تتغير المطالَب”، وأرفق الأمير تغريده بأعلام السعودية والإمارات والبحرين ومصر ببهاشتاغ مبدهاش_تزبط_ي_زلمه، في إشارة إلى ما يقال عن قيادة عزمي بشارة لهذه الحملات.

مهما حاولوا وكذبوا واخترقوا وحتالوا لن يفرقنا احد ولن تتغير المطالَب ????????❤️????????❤️????????❤️????????#مبدهاش_تزبط_ي_زلمه pic.twitter.com/Ag7hpa5b5q — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 25, 2017

وعلى المنوال نفسه علق الأمير خالد سعود على هاشتاق مسيء للإمارات بالقول إن “أجمل ما في هذا الهاشتاق التافه أنه يفضح لنا المزيد من حسابات الأخونج و العملاء و المرتزقة. ما أغباكم”. #ابن_فهد_يجلد_ابن_زايد أجمل ما في هذا الهاشتاق التافه انه يفضح لنا المزيد من حسابات الأخونج و العملاء و المرتزقة. ما أغباكم… — خالد آل سعود ???????? (@KAFTA78) July 25, 2017 وعلقت الإعلامية السعودية “بنت فهد”: ” حساب عبدالعزيز بن فهد مهكر ، واللي هكره حاقد وكاره للمملكة والإمارات اللي اخوتهم أكبر من أي شيء ثاني KSA&UEA”. وعلى هذا المنوال نسج العديد من المعلقين السعوديين. الحمية التي يعبر عنها السعوديين ف هاشتاق #الامارات_تشيطن_السعودية#ابن_فهد_يجلد_ابن_زايد

تدل على ان خلايا عزمي لاصوت لهم ان هبت جيوش الشرفاء pic.twitter.com/BapShboN7s — قس بن ساعدة (@SF_SKD) July 25, 2017

بين الســعوديه وبين الامـارات

علاقه الاخوان ياحزب الاخوان

مهما صنعتو بيننا من خلافات

يبقى محمد اخ صادق لسلمان #ابن_فهد_يجلد_ابن_زايد pic.twitter.com/8j2knCoFbY — تركي الزلامي ???????? (@talzlami) July 25, 2017