مدير وكالة الأنباء الإيرانية من الدوحة: اتفقنا مع قناة الجزيرة على تعزيز التعاون المشترك‎

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، بأن مديرها العام محمد خدادي التقى بمدير عام قناة الجزيرة القطرية مصطفى سواق وبحثا تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت أنهما أكدا على أهمية دور الإعلام في إرساء السلام والمودة والتعاون بين الحكومات والشعوب.

ونقلت الوكالة أن خدادي حذر من مساعي عرقلة النشاطات الإعلامية، وقال إن “وسائل الإعلام في إيران تعمل، وبشكل جاد، على تمهيد أرضية التعاون بين مختلف الشعوب”.

وأشارت الوكالة إلى أن مدير عام قناة الجزيرة أشاد خلال اللقاء بالتاريخ الإيراني العريق.

وذكرت أن سواق أعلن عن استعداد القناة تعزيز التعاون مع الوكالة، وأشار إلى حرص القناة “على ترسيخ التعاون مع وسائل الإعلام ونقل المعلومات بشأن إيران“.

ويزور خدادي دولة قطر بدعوة من “لجنة حقوق الإنسان” القطرية للمشاركة في ملتقى “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر”، الذي بدأ أعماله في الدوحة أمس.

وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لدعم قطر تجاريًا فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في حزيران/يونيو الماضي.

ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.