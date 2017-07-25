جولة أردوغان الخليجية لم تخيب التوقعات

لم تخيب جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية التوقعات التي أكدت أنها لن تتضمن وساطة أو تقدم جديدًا في أزمة حليفته قطر التي تواجه مقاطعة جراء سياسات مرتبطة بالإرهاب.

وعقب مغادرة أردوغان المنطقة عائدًا إلى بلاده، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن زيارة الرئيس التركي لا تحمل جديدًا، والموقف المتسرع لبلاده جعل الحياد أفضل خيارات أنقرة، مشيرًا إلى أن المراجعة القطرية ستحقق ما لن تحققه الزيارات المتكررة.

وكان موقع “إرم نيوز” قد نشر قبل أيام من الزيارة أن جولة أردوغان الخليجية ليست للوساطة.. هذه أهدافها.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم الثلاثاء، أن أردوغان ، لم يطرح أية مبادرات أو دور للوساطة في حل الأزمة الخليجية الراهنة، خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة أمس الأول، وإنما أكد على أهمية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وإمكانية حل المشاكل عبر الحوار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية رفيعة القول، إن لقاء الرئيس التركي مع خادم الحرمين الشريفين كان إيجابيًا، مشيرة إلى أنه أكّد على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وعدم تأثر هذه العلاقات بالأزمة القطرية الراهنة.

وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن الرئيس التركي عبّر عن دعمه الكامل للوساطة الكويتية، وعن أمله في حل الأزمة بأسرع وقت ممكن عبر الحوار.

وأوضحت المصادر، أن الزعيمين “بالطبع ناقشا الأزمة القطرية، لكن الرئيس أردوغان لم يطرح أية مقترحات أو مبادرة، وإنما أكد على وحدة دول الخليج وأهميتها في هذا التوقيت بالذات، وأهمية حل المشاكل عبر الحوار، ودعمه المطلق للوساطة الكويتية. ولم يكن هناك مقترحات أو وساطة من الجانب التركي. وعبّر الرئيس عن أمله في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وعبر الحوار”.