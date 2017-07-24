شيخة من الأسرة الحاكمة القطرية تعظم أردوغان بصفات “الذات الإلهية”

شيخة من الأسرة الحاكمة القطرية تعظم أردوغان بصفات “الذات الإلهية”

المصدر: إرم نيوز

بلغت شيخة من الأسرة الحاكمة القطرية في ترحيبها بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة، حد وصفه بصفات الذات الإلهية، في واقعة تكشف حجم العزلة التي تعانيها الدوحة بعد المقاطعة.

وكتبت مريم آل ثاني في تغريدة على حسابها بتويتر : “مرحبا ومسهلا بالحكيم الحليم والشريك الاستراتيجي الصادق”.

وجاءت الردود سريعة على هذه التغريدة المثيرة للجدل إذا كتب أحد المعلقين: “حكيم وحليم ؟؟؟؟؟؟ هذا اسم من اسماء الله ي بنت”.

ورد آخرون من زاوية مختلفة مذكرين بتقلب مواقف أردوغان حيث كتب “ابوسعد “: “اردوغان بياع مواقف لمصلحت بلده وشفناه مع سوريا ورسيا باع سوريا علشان روسيا”.

ويزور أردوغان الدوحة اليوم الاثنين في ختام جولة خليجية قادته إلى السعودية والكويت في محاولة لحل أزمة قطر.

وترتبط تركيا وقطر بصلات أيديولوجية إذ يتزعم أردوغان حزبا محسوبا على جماعة “الإخوان” التي تتدعمها الدوحة هي وجماعات أخرى متشددة.

وقال الدكتور غيدو شتاينبرغ كبير الباحثين لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية خلال مقابلة في برنامج على قناة الجزيرة القطرية في وقت سابق إنه “يقارن بين الموقف السعودي والإماراتي من قطر والموقف الألماني والأمريكي والفرنسي تجاه تركيا”.

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وأضاف شتاينبرغ: “عندنا مشاكل كثيرة بسبب السياسة الخارجية المستقلة لتركيا والتأييد ربما غير المباشر لتنظيمات إسلامية في سوريا وخاصة لتنظيم الدولة (داعش)”.

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