إردوغان يزور قطر في نهاية جولة خليجية

يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى حليفته قطر اليوم الاثنين في نهاية جولة خليجية قادته إلى السعودية والكويت في محاولة لحل أزمة الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان وإردوغان بحثا “تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله”.

وفي المساء وصل إردوغان إلى الكويت حيث التقى الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحثا جهود حل الأزمة.

ولم ترد بعد أية معلومات تفصيلية حول نتائج زيارة إردوغان للسعودية وسط تشاؤم بهذا الخصوص بسبب موقف الرئيس التركي المنحاز لقطر.