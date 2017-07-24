خطأ فني يرفع الحجب عن مواقع إلكترونية قطرية في السعودية

عادت بعض المواقع القطرية الإلكترونية للظهور مجددًا في السعودية، بعد حجبها على خلفية الأزمة مع قطر، فيما أشار مسؤول بالديوان الملكي السعودي إلى أن السبب خلل فني.

وقال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني عبر “تويتر” اليوم الاثنين: “رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة”.

رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 24, 2017

وتفاجأ سعوديون فجر الاثنين، بأن موقعي “الجزيرة” و “بي أن سبورت”، باتا متاحين للتصفح، بعد شهر كامل من حجبهما على إثر الأزمة الخليجية.

وذكر مواطنون أن رفع الحجب شمل عددًا من المواقع الإلكترونية الأخرى غير القطرية التي كانت محجوبة سابقًا.