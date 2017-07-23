شاهد لماذا دعا أفيخاي أدرعي لمتابعة قناة الجزيرة.. وهكذا كانت الردود

دعا أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائلي، لمتابعة قناة الجزيرة لمشاهدة حوار مع منسق عمليات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية “يؤاف بولي مردخاى”، إذ أتاحت له الفضائية القطرية فرصة ووقتا معتبرا من البث للدفاع عن إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك.

ومن اللافت للمتابعين أن قناة الجزيرة لا تتيح في العادة مثل هذه المساحة لأي جهة معارضة للسياسات القطرية.

وأثارت دعوة أدرعي غضب العديد من المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ قال أحد النشطاء “حسبي الله على كل واحد يقول إن قطر ليست حليفًا لإسرائيل ياعالم افهمو اما انتو مع قطر وإسرائيل والفرس والترك أنا مع المملكه ومصر والإمارات والبحرين”.

حسبي الله على كل واحد يقول ان قطر موحليف لسرائيل ياعالم افهمو اما انتو معا قطر واسرائيل والفرس والترك انامعا المملكه ومصر والامارات والبحرين — شاااماان???????????????????????? (@7_hoco) July 22, 2017

وكتب آخر: “قناة الخنزيرة في الصباح تتباكى على الاقصى و في الليل تستضيف الصهاينة ؟؟!! يخرب بيتكمو بعدين يجيك اخونجي يقول قناة العربية هي العبريه”.

قناة الخنزيرة في الصباح تتباكى على الاقصى و في الليل تستضيف الصهاينة ؟؟!!

يخرب بيتكم????????????????????????

و بعدين يجيك اخونجي يقول قناة العربية هي العبريه — البلوي (@Tabukt99) July 22, 2017

لعنك الله ياخبيث ولعن الجزيرة ثنائي خبيث لتقسيم الشعوب العربية وتدمير مقدراتها ولكن هيهات زوالكم بات قريبا باذن اللي عينه ما تنام — جلاد (@gladfat) July 22, 2017

واعتبرت الناشطة الأردنية هند خليفات : “افيخاي نصف نجوميته كانت من الجزيرة عام ٢٠٠٦ حين كان يظهر في لقاءات خلال الأخبار بلغة عربية سليمة؛ حان وقت رد الجميل للجزيرة”.

افيخاي نصف نجوميته كانت من الجزيرة عام ٢٠٠٦ حين كان يظهر في لقاءات خلال الاخبار بلغة عربية سليمة؛ حان وقت رد الجميل للجزيرة — هند خليفات (@hindkhlaifat) July 22, 2017

ولاحقا بثت القناة المقابلة الخاصة بالضابط الإسرائيلي.