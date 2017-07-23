شاهد لماذا دعا أفيخاي أدرعي لمتابعة قناة الجزيرة.. وهكذا كانت الردود

شاهد لماذا دعا أفيخاي أدرعي لمتابعة قناة الجزيرة.. وهكذا كانت الردود

المصدر: إرم نيوز

دعا أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائلي، لمتابعة قناة الجزيرة لمشاهدة حوار مع منسق عمليات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية “يؤاف بولي مردخاى”، إذ أتاحت له الفضائية القطرية فرصة ووقتا معتبرا من البث للدفاع عن إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك.

ومن اللافت للمتابعين أن قناة الجزيرة لا تتيح في العادة مثل هذه المساحة لأي جهة معارضة للسياسات القطرية.

وأثارت دعوة أدرعي غضب العديد من المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ قال أحد النشطاء “حسبي الله على كل واحد يقول إن قطر ليست حليفًا لإسرائيل ياعالم افهمو اما انتو مع قطر وإسرائيل والفرس والترك أنا مع المملكه ومصر والإمارات والبحرين”.

وكتب آخر: “قناة الخنزيرة في الصباح تتباكى على الاقصى و في الليل تستضيف الصهاينة ؟؟!! يخرب بيتكمو بعدين يجيك اخونجي يقول قناة العربية هي العبريه”.

واعتبرت الناشطة الأردنية هند خليفات : “افيخاي نصف نجوميته كانت من الجزيرة عام ٢٠٠٦ حين كان يظهر في لقاءات خلال الأخبار بلغة عربية سليمة؛ حان وقت رد الجميل للجزيرة”.

ولاحقا بثت القناة المقابلة الخاصة بالضابط الإسرائيلي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً